30日7時46分現在、常磐線は、停電の影響で、上野〜土浦駅間の上下線で運転を見合わせています。また、常磐線快速電車の品川〜取手駅間、宇都宮線は東京〜宇都宮駅間、高崎線は東京〜高崎駅間の上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、いずれも運転再開の見込みは立っていないということです。なお、山手線の内・外回り、京浜東北線や東海道線の一部列車にも遅れが出ているということです