¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ä¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê:The World of John Wick¡Ù¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¡¢J¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¿´Íý¥¹¥ê¥éー¡ØSweat¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¥¨¥Þ¡¦¥±¥ó¥È¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥­¥ã¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊSNS¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¡¢Ìî¿´¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー