クエンティン・タランティーノが、ポール・ダノに対して侮辱的な発言を行ったことで怒られた。 シネフィルの鬼才タランティーノは2025年12月、出演したポッドキャスト番組にて映画『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（2007）を語った際、同作におけるポール・ダノを「大きな欠陥」と酷評。「彼（ダノ）はひどい。あまりにも弱い」「面白みがない」「世界最弱の男」と言い放ち、「彼の演技には存在感