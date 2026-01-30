『死霊のはらわた』シリーズなど、血みどろのホラー・コメディを得意とするサム・ライミ監督が、最新作『HELP/復讐島』で帰ってきた。外連味溢れるホラー演出は健在。無人島を舞台に、鮮血飛び散る極限の復讐劇が描かれる。 ライミ監督は米にて、映画で使用する血糊の秘密レシピを公開。ドロっとしてリアルな血を扱うには、独自の配合と扱いのコツがあるようだ。 曰く、作り方は「濃い目のキャラメルシロップ