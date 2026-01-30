豊富な湯量と泉質で、数えきれないほどの種類を誇る、別府の温泉たち。とことん癒されに、はたまたパワーを貰いに、全身で温泉に向き合うウェルネスな旅のススメ。どこまでも奥深い温泉道入門は別府で温泉大国・日本の中でも、「源泉数」「湧出量」1位と、圧倒的な大自然のエネルギーを醸す別府温泉。その濃厚な湯の良さはさることながら、オリジナリティに溢れるのは泉質の幅広さだと、Webサイト「別府たび」編集部が教えてくれた