30日午前、北九州市八幡東区で建物を焼く火事がありました。現場から性別不明の2人の遺体が見つかり、この家の住人とみられる2人と連絡が取れていません。消防によりますと、30日午前4時前、北九州市八幡東区枝光で「平屋の建物から炎が出ている」と近所に住む人から通報がありました。火災のあった現場から性別不明の2人の遺体が見つかりました。消防によりますと、この家の住人とみられる2人と、連絡が取れていないということで