今日30日(金)の関東は、日中は広い範囲で晴れる見込みです。空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。群馬県北部の山沿いは断続的に雪が降り、積雪が増えそうです。最高気温は10℃に届かない所が多く、厳しい寒さが続くでしょう。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。日中は乾燥した晴天厳しい寒さが続く今日30日(金)の関東は、広い範囲で晴れる見込みです。午前7時現在、関東全域に乾燥注意報が発表されていま