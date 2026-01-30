暴露される社内恋愛、権力闘争、裏切り……。 OpenAIやアンソロピックに対抗するAIスタートアップの内輪揉めがシリコンバレーで格好のゴシップ・ネタとなっている。【前編を読む】OpenAIから飛び出したスタートアップ企業の内紛劇 ―― 生成AIブームの危うさを浮き彫りに（前編）生成AIブームは実力よりも期待が先行している一連の騒動はTML、ひいては同社に象徴される生成AIブームの危うい実態を浮き彫りにしている。それは「（か