ＪＲ東日本によると、３０日午前７時頃に上野駅で発生した停電の影響で、ＪＲ常磐線と常磐線快速が運転を見合わせている。停電は架線の断線によるもので、いずれも再開の見通しはたっていないという。運転見合わせの区間は、常磐線の上野−土浦駅間、常磐線快速の品川−取手駅間。このほか、高崎線の東京−高崎駅間、宇都宮線の東京−宇都宮駅間でも運転を見合わせたが、午前８時１０分頃に再開した。