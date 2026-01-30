警視庁によると、30日未明、羽田空港の駐車場で現金1億9千万円が入ったキャリーケースを持った男性が催涙スプレーをかけられたと通報した。何も奪われなかった。同庁は東京・上野で4億円超が奪われたとみられる事件との関連を捜査。