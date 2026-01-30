JR上野駅で架線が断線した影響で、午前8時50分現在、常磐線などで運転の見合わせが続いています。【写真を見る】【速報】JR上野駅で架線が断線常磐線・常磐線快速電車で運転見合わせ午前8時50分現在JR東日本によりますと、上野駅で架線が断線して停電が発生した影響で、常磐線などで運転を見合わせています。運転見合わせの区間は、午前8時50分現在、▼常磐線快速電車の品川駅−取手駅間、▼常磐線の上野駅−土浦駅間で、いず