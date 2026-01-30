中国のインバウンド市場は2025年、数多くの政策効果により全面的に回復・成長を遂げました。中国国家移民管理局のデータによると、昨年の出入国外国人数は前年比26．4％増の延べ8203万5000人に達したとのことです。うちビザ免除で入国した外国人は延べ3008万人に上りました。中国は世界の旅行者にとって人気の高い旅行先となりつつあります。2024年末に拡充された240時間トランジットビザ免除政策が観光客増加のけん引役となり、こ