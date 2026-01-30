1月24日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】段ボールで防衛産業を変革!?1機30万円の“驚きドローン” 日本の防衛が転換点を迎える今、「低価格なミサイル」ともなりうる「段ボール製ドローン」が開発されている。最高時速120キロ、最高高度30