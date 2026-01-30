福祉系インパクトスタートアップとして注目を集めるヘラルボニーが財団を設立した。それは同社が掲げてきたミッションを長期にわたって失わないための選択だった。企業の成長とひきかえにその使命が試される時代に、ヘラルボニーの決断は何を問いかけているのか。