【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比33銭円高ドル安の1ドル＝153円05〜15銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1966〜76ドル、183円22〜32銭。米長期金利が低下して日米の金利差縮小が意識され、ドル売り円買いの動きが優勢だった。