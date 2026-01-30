アメリカのトランプ大統領は29日、アメリカの鉄の生産量が26年ぶりに日本を上回ったとし、関税措置の成果を強調しました。トランプ大統領：26年ぶりに我々は日本より多くの鉄鋼を生産している。日本は鉄鋼大国だが、日本や他の国は我々から鉄鋼生産を奪っていた。世界鉄鋼協会の発表によりますと、2025年の粗鋼生産量はアメリカが前の年に比べて3.1％増の8200万トンで、26年ぶりに日本を上回り、中国、インドに次ぐ世界3位となりま