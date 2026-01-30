フジテレビの小室瑛莉子アナウンサーが無邪気な最新ショットを公開した。小室アナは２９日までに自身のインスタグラムを更新。「川楽しみえりこ雪遊びえりこおにゅータオル喜びえりこ」「＃いろんなえりこ＃軽井沢」と記し、冬の軽井沢を楽しむショットを公開した。この投稿には、「かわいい、、、、」「いい写真たち」「可愛いすぎる」「楽しいそう笑顔かわいい」「笑顔がサイコー」「癒やしえりこ」「笑顔が素敵です