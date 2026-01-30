Google DeepMindは1月29日（米国時間）、ワールドモデルの実験的な研究プロトタイプ「Project Genie」の一般提供を開始した。自然言語や画像の入力から、インタラクティブな仮想世界（3D空間）を生成し、ユーザーはその中を自由に移動できる。まずは米国のGoogle AI Ultra加入者を対象に段階的に展開し、今後ほかの地域にも拡大する予定である。ワールドモデルとは、AIが環境の構造や物理法則を内部表現として学習し、そのモデルを