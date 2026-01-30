政府・与党は、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に、通常の自己負担とは別の追加料金を求める新制度を2027年3月に始めることを決めた。医療費削減が狙いで、日本維新の会がOTC類似薬の保険適用除外を念頭に導入を強く求めていた。 導入開始時は「かかった薬剤費の4分の1」を追加料金とするが、段階的な引き上げも視野に入れている。難病患者らは追加料金の対象外となるが、慢性疾患の患者団体からは「