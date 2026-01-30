【日本】 東京消費者物価指数（1月）08:30 予想2.2%前回2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（12月）08:30 予想2.6%前回2.6%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 鉱工業生産（速報値）（12月）08:50 予想-0.4%前回-2.7%（前月比) 予想2.3%前回-2.2%（前年比) 【豪州】 生産者物価指数（PPI）（2025年 第4四半期）09:30 予想N/A前回1.0%（前期比)