アメリカの財務省は29日、各国が通貨を安く誘導する為替操作を行っていないかを調査した報告書を公表し、日本を引き続き「監視対象」に指定しました。アメリカの財務省が29日に公表した「為替報告書」では、日本を引き続き為替操作をしていないか注目する「監視対象」に指定しました。このほか、中国や韓国・ドイツ・スイスなど、日本を含む10の国と地域を指定しています。制裁措置の検討対象となる「為替操作国」の指定はありませ