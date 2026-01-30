1月29日、Bリーグでは史上初となる新人選手ドラフト「Bリーグドラフト2026」が開催された。千葉ジェッツは1巡目3位の指名権を手にドラフト当日を迎えていたが、1巡目不参加、2巡目指名回避、3巡目不参加で、1人も指名することなく初開催のドラフトを終えた。 今回のドラフトに臨むにあたり、どのような戦略を練っていたのか池内勇太ゼネラルマネージャーに問うと、サンロッカーズ渋谷が全体1