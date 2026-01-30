【ELリーグフェーズ第8節】(Estadio La Cartuja de Sevilla)ベティス 2-1(前半2-0)フェイエノールト<得点者>[ベ]アントニー(17分)、アブデ・エザルズリ(32分)[フ]キャスパー・テングステット(77分)<警告>[ベ]マルク・ロカ(90分+1)、バレンティン・ゴメス(90分+4)、ディエゴ・ジョレンテ(90分+6)[フ]アニス・ハジ・ムーサ(10分)、ウサマ・タルガリン(47分)、ゴンサロ・ボルジェス(90分+7)観衆:42,688人