[1.29 EL最終節 ゲンク 2-1 マルメ]ゲンクは29日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ最終節でマルメに2-1で勝利した。ただ決勝トーナメント進出ライン・8位のローマに得失点で3差劣って9位となり、決勝トーナメントプレーオフに進むことが決まった。FW伊東純也は左ウイングで先発出場した。勝利で16強ストレートインを狙うゲンクだが前半4分、ロングボールでMFタハ・アリに最終ラインの背後を取られてそのままゴールネッ