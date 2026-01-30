ロサンゼルス・レイカーズのジャクソン・ヘイズと、サンアントニオ・スパーズのルーキーであるカーター・ブライアントが『NBAオールスター2026』のスラムダンクコンテスト（以下“ダンクコンテスト”）に出場する。1月30日（現地時間29日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 ヘイズは2019年のNBAドラフト全体8位指名でニュӦ