ファッションキュレーターの小木 “Poggy” 基史（以下、Poggy）が手掛けるファッションブランド「ディア ボロ（Dear Boro）」がデビューする。ファーストコレクションは2月中旬に発売を予定している。デビューを記念して、ラッパーのSHO aka POP SHOが書き下ろした楽曲「DEAR BORO」のミュージックビデオを1月31日に公開する。【画像をもっと見る】ディア ボロは、「時代を超えて愛される“本質”を纏うためのブランド」とし