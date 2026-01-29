「キーン（KEEN）」が、クリエイティブブランド「シティーカントリーシティー（CITY COUNTRY CITY）」との初のコラボレーションアイテムを発売する。2月6日から「グレイト（GR8）」で先行販売を行い、2月16日から各ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボアイテムは、キーンのロングセラーシューズ「ジャスパー（JASPER）」シリーズの新作「ジャスパー スリー（JASPER III）」をベースに