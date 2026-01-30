「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。2026年1月に日本テレビで4週連続放送された冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が好評を受け、番組スペシャルライブの開催が決定した。「CAN＝できる」にちなんで、番組でこれまで様々な挑戦を行ってきたCANDY TUNE。今回は、メンバーが会場で「できる？できない