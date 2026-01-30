30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の5万3300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56533.31円ボリンジャーバンド3σ 55186.87円ボリンジャーバンド2σ 53840.44円ボリンジャーバンド1σ 53375.60円29日日経平均株価現物終値 53304.00円5日移動平均 53300.00円30日夜間取引終値 53000.00円一目均衡表・転換線 52