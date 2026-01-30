30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3554ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3797.06ポイントボリンジャーバンド3σ 3712.04ポイントボリンジャーバンド2σ 3627.02ポイントボリンジャーバンド1σ 3574.50ポイント一目均衡表・転換線 3554.00ポイント30日夜間取引終値 3551.10ポイント5日移動平均 354