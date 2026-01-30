30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 772.79ポイントボリンジャーバンド3σ 749.74ポイントボリンジャーバンド2σ 726.69ポイントボリンジャーバンド1σ 722.13ポイント200日移動平均 709.00ポイント一目均衡表・転換線 707.80ポイント5日