◇米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第1日（2026年1月29日フロリダ州レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）今季開幕戦の第1ラウンドが行われ、2年ぶり出場の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、単独首位に立った。岩井明愛（24＝Honda）が69で回り8位。西郷真央（24＝島津製作所）が72で20位。山下美夢有（24＝花王）、竹田麗央（22