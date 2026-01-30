両親のデヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカムとの不仲をめぐり、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と訴える声明を発表したブルックリン・ベッカム。ニコラ・ペルツとの結婚式で起きたトラブルについても赤裸々に綴り、注目を集めているが、彼らの挙式に関わったウェディングプランナーがこの件に反応した。【写真】母ヴィクトリアの栄誉を祝うため、長男夫婦を除くベッカム家がパリに集結Page Six