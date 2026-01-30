数々の傑作ドラマを放送してきた“火10”枠で2016年1月期に放送されたのが、中原アヤの同名コミックを実写化した『ダメな私に恋してください』（TBS系）。“ダメ恋”の愛称でドラマファンから親しまれた本作の放送から10年。ラブコメディを彩ったキャスト陣の現在をまとめて紹介していこう！【写真】『ダメ恋』10年前のキュンキュンが蘇る！キャストの今を写真でイッキ見■深田恭子職なし、金なし、彼氏なしのヒロイン・柴田