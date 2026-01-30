監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）より、メインビジュアルと本予告が解禁された。エンディング曲は峯田と若葉がカバーするLIZARD「宣戦布告」に決定した。【動画】「ちゃんとやれよ!!!!」理想と現実の狭間でもがく若者たちの衝突も鮮烈に切り取られた『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ