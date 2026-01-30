これからアウターを新調するなら、厚手のコートやダウンジャケットよりも、春先まで着回せるアイテムを選ぶのがいいかも。今回は【ユニクロ】から、テイスト問わず合わせやすいオープンカラージャケットや、旬のトラッドスタイルを楽しめてオンオフ使えるダブルジャケットなど、「優秀ジャケット」をご紹介します。ワードローブの即戦力になりそうな、今のうちにGETしておきたい注目のアイテ