テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが視聴者から好評だった衣装ショットを公開した。三谷アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「ここ最近のお衣装ニーチェの服はどこの？カワイイとコメントたくさんいただきとてもとても嬉しかったです」と記し、レギュラー出演中の同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜・深夜０時４５分）で着用した白のセットアップ衣装のショットなどをアップ。「プロレス大賞で着用し