どんなに親しい間柄でも個人的な情報まで把握されるのは嫌なものです。親しき中にも礼儀ありとは言うものの詮索好きな人は聞くまで止まらない！？ 今回は筆者が病院で目撃したかなり非常識な患者のエピソードをご紹介します。 信じられない！ 詮索！？ 友人の個人情報を把握したがる患者！ 本当に親しい間柄ならそもそも病名も本人から教えてもらえそうな気が。人の個人的なことまで詮索するのは良くないですよね