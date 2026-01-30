元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏の姿にフォロワーが沸いた。岩田氏は２９日にカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）出演をインスタグラムで報告。「黒ちゃん岩ちゃん懐かしニュース喫茶が放送されます。１９７６年が設定です」と放送内容を説明し、赤いスカーフのセーラー服を着用。ピースサインのキュートなポーズをアップし、フォロワーは「セーラー服がまたお似合いですね」