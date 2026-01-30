稲本潤一FRO「憲剛の隣に銅像が立つぐらいフロンターレを盛り上げていけたら」1月10日に行われた川崎フロンターレの「2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見」では、あるサプライズが発表された。それが、川崎U-18コーチを務める稲本潤一氏の「Frontale Relations Organizer（FRO）」の就任だ。「FRO」といえば、2020年限りで現役引退した中村憲剛氏が2021年から務めてきた役職だったが、中村氏は今