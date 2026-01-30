慶應義塾体育会ソッカー部から柏に加入したMF角田惠風柏レイソルは1月29日、本拠地・三協フロンテア柏スタジアムで新体制発表会を行った。慶應義塾体育会ソッカー部から加入したMF角田惠風（つのだ・よしかぜ）は、「ここなら成長できる」と語り、プロ1年目への第一歩を踏み出した。昨季J1リーグ2位と躍進した柏の新体制発表会には、多くの報道陣が詰めかけ、模様はライブ配信でも届けられた。画用紙を用いたトークセッション