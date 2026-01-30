衆院選の公示日を迎えた27日、国民民主党の玉木雄一郎代表が東京・新橋の街頭で演説した。玉木代表は、「国民生活、経済最優先の政治に変えていかないといけない」と熱弁したが、ネット上では玉木氏のあるポストが大きな注目を集めている。 問題となっているのは、公示日前の24日に自身のX（旧Twitter）を更新した玉木氏は「我が名はアシタカ！『政策実現する野党』のためにこの地へ来た！政策はあるが金はない！みんな応援