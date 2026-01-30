アメリカのトランプ大統領は運航が停止されているアメリカからベネズエラへの航空便について、再開させるよう指示したと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「ベネズエラの大統領代行と話し、ベネズエラ上空の民間機の空域を開放する予定だと伝えた」トランプ大統領は29日、このように話したうえで、2019年から運航が停止されているベネズエラ行きの航空便について、ダフィー運輸長官らに再開を進めるように指示したことを