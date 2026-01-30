目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。今回は、静岡県の温泉地にあるオーシャンビューの露天風呂が魅力的な温泉宿をご紹介します。【伊東温泉】5つの湯処巡りを楽しみ地元の海の恵みを頬張る幸せ『オーシャンビュー ヴィラ・ジェイズ』気がねなく過ごせる海一望の湯