近年、証券口座を狙った詐欺が巧妙化し、被害が拡大している。金融庁によると、'25年の1〜6月に、ネット経由で証券口座が不正に乗っ取られた被害は7310件に上り、被害総額は5810億円に達したという。被害の背景には、詐欺を行うための不正ツールが「闇市場」で売買され、拡散されている実態がある。【前編記事】『「素人でもフィッシング詐欺が行える時代に」あなたの証券口座を狙う犯罪者向けサービス《Phaasの脅威》』よりつづく