マンション外壁の配管をつたって３階まで登り、部屋に侵入して現金などを盗んだとして、警視庁新宿署は２９日、フィリピン国籍で東京都新宿区歌舞伎町、職業不詳の男（２８）を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は２７日。逮捕容疑は、昨年１２月３０日夜、同区新宿のマンション３階の一室に、ベランダの無施錠の窓から侵入し、現金３００万円と腕時計など４点（時価計２４０万円相当）を盗んだ疑い。調べに「ギ