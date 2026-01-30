破壊されたパレスチナ自治区ガザの街並み＝29日（AP＝共同）【エルサレム共同】複数のイスラエルメディアは29日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡り、イスラエル軍がガザ側死者を約7万人と推計していると報じた。ガザ保健当局は7万人以上が死亡したと発表しているが、イスラエルはイスラム組織ハマスの管理下にあるガザ当局の発表には信ぴょう性がなく「誇張だ」と主張している。報道が事実であれば、主張の誤りを認めることに