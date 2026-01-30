ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に不参加となったことが29日（日本時間30日）に発表された。MLBの公式Xが「ミゲル・ロハスは、ワールド・ベースボール・クラシックでベネズエラ代表チームに参加しません」と出場しないことを伝えた。理由については「怪我の履歴と年齢を考慮して、医療保険が承認されませんでした。大会開始時に37歳になる予定です」とした