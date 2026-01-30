フジテレビは29日、26日時点のCMの再開状況を公表。1月単月の取引社数は前年比約93％となった。フジテレビ本社＝東京・台場タイム・スポットCMの取引社数は25年4〜26年1月の累計で817社。1,014社だった前年同期に比べ約81％という水準だ。一方、1月単月で見ると484社に。518社だった前年同月に比べて約93％となり、9割まで回復。459社だった12月からは25社増加した。同局では「引き続き、全ての広告主の皆様が安心してご出稿頂ける