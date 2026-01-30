Hello there! 「中学生の基礎英語 レベル１」のテキストを担当しているキソ５号です。今年度の「中学生の基礎英語 レベル１」の連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。現在発売中の2026年１月号では、日本とアメリカの２拠点生活をしながら、ソロアーティスト・俳優として活躍されている岩橋さんにインタビューを敢行！実践している英語学習法やア